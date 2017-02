Actualidade

O pedido do PSD para ouvir o ministro da Educação no parlamento sobre a situação das escolas foi hoje aprovado em comissão com a abstenção do PS e votos favoráveis das restantes bancadas, disse à Lusa fonte parlamentar.

O requerimento dos sociais-democratas foi entregue na passada sexta-feira, dia em que os funcionários das escolas cumpriram um dia de greve, e foi hoje aprovado na comissão parlamentar de Educação, sem ter sido ainda fixada a data de audição de Tiago Brandão Rodrigues.

Na altura, o PSD justificou o pedido de audição com a necessidade de ouvir o ministro da Educação sobre os vários constrangimentos que consideram estar a afetar as escolas, como a falta de funcionários, a falta de verbas para despesas correntes e o desinvestimento durante 2016 a nível da manutenção e da recuperação de infraestruturas.