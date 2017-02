Actualidade

O presidente do conselho de administração da Metro do Porto, Jorge Delgado, revelou hoje terem sido transportados 58 milhões de clientes em 2016, ano em que a taxa de cobertura se cifrou em 114%.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã para anunciar a construção de linhas no Porto e em Gaia no âmbito da expansão da rede, Jorge Delgado adiantou ainda que a Metro registou um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) em 2016 de 13,8 milhões de euros.

Com estes números, a Metro do Porto teve assim em 2016, em que foram repostos quatro feriados, o melhor ano em termos de procura, com um crescimento de 0,4% face a 2015, quando registou 57,7 milhões de validações.