Actualidade

O despiste de uma viatura pesada de mercadorias provocou hoje uma vítima mortal e o corte do IC2 (Itinerário Complementar) junto a Vale do Óbidos, no concelho de Rio Maior, informaram os bombeiros.

O acidente ocorreu ao quilómetro 70 do IC2 quando "o pesado, que transportava vidro, se despistou, embatendo num eucalipto de grande porte, provocando a morte do condutor e único ocupante da viatura, de 55 anos", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Rio Maior, Paulo Cardoso.

Do acidente resultou ainda o corte da estrada, nos dois sentidos, desde as 12:30, prosseguindo, cerca das 16:00, "os trabalhos de remoção de destroços para que se possa proceder à limpeza da via", acrescentou o comandante.