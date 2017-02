Actualidade

Os trabalhadores da Soares da Costa, cuja viabilização foi aprovada pelos credores, vão receber a quase totalidade dos salários em atraso, nos 45 dias após a homologação do plano de recuperação, cuja estratégia privilegia Angola e abdica de Moçambique.

Nos termos do Plano de Recuperação apresentado pela administração da construtora - e que, segundo noticia hoje o jornal Público, foi aprovado "à tangente" com 51,08% dos votos dos credores - por pagar aos trabalhadores ficará "o montante correspondente a um mês de vencimento", a reembolsar "em cinco prestações anuais sucessivas e fixas (cada uma no montante de 20% do saldo inicial)", a primeira das quais 45 dias após a homologação do plano, e com "perdão total dos juros vencidos e vincendos".

Quanto aos montantes relativos a indemnizações por resolução ou revogação de contrato de trabalho, serão também reembolsados "em cinco prestações anuais sucessivas e fixas (cada uma no montante de 20% do saldo inicial), vencendo-se a primeira 45 dias após a data de homologação do plano de recuperação, e igualmente com "perdão total" de juros.