Actualidade

O Tribunal da Relação de Lisboa reduziu para três anos e meio a pena de prisão efetiva aplicada a Gima Her Calunga, cidadão holandês detido com uma faca no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no verão de 2014.

O arguido, com 32 anos e de origem angolana, foi condenado em maio de 2016 pelo tribunal de primeira instância a três anos e meio por atentado à segurança de transporte aéreo, a um ano e nove meses por detenção de arma proibida, tendo o coletivo de juízes determinado, em cúmulo jurídico, aplicar a pena única de quatro anos e meio de prisão efetiva.

A defesa de Gima Calunga e o Ministério Público (MP) recorreram para o TRL que decidiu absolver o arguido do crime de detenção de arma proibida, mas manteve a condenação de três anos e meio pelo crime de atentado à segurança dos transportes por ar, segundo o acórdão da Relação, com data de quinta-feira, a que a agência Lusa teve hoje acesso.