Actualidade

A Polícia Judiciária constituiu dois arguidos no âmbito de uma operação de combate à pornografia infantil e acesso ilegítimo, cujas buscas continuam na grande Lisboa e zonas limítrofes, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, a operação, que tem por base uma troca de informações com polícias de outros países, através da Europol, deverá terminar só no final do dia e, até ao momento, foram constituídas duas pessoas arguidas e apreendido diverso material informático.

Na base da operação está o combate à partilha de ficheiros de pornografia com crianças na internet.