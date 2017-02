Actualidade

A exposição "A Cidade Global" vai reconstituir o coração da capital no período do Renascimento, com 249 peças de instituições nacionais e estrangeiras, a partir de 23 de fevereiro, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

De acordo com uma nota de imprensa do museu, hoje divulgada, a mostra vai expor pela primeira vez em Portugal duas pinturas representando a Rua Nova dos Mercadores, pertencentes, atualmente, à Kelmscott Manor Collection - Society of Antiquaries of London, no Reino Unido.

Os dois quadros são o ponto de partida da exposição "A Cidade Global - Lisboa no Renascimento", comprados em 1866, pelo pintor e poeta pré-rafaelita Dante Gabriel Rossetti, numa pequena loja de antiguidades em Chelsea, Londres, onde vivia.