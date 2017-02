Actualidade

Cientistas da Universidade de Warwick, Reino Unido, identificaram uma estrela 'anã branca pulsar', um tipo de corpo celeste que tem escapado aos astrónomos mas que agora foi identificado pela primeira vez.

Segundo uma pesquisa publicada na revista Nature Astronomy, a estrela está a 380 anos-luz da Terra e foi identificada como uma 'anã branca pulsar', que recebeu o nome de 'AR Scorpii', a primeira anã branca com características de pulsar a ser descoberta no universo.

A descoberta foi feita por Tom Marsh e Boris Gansicke, do departamento de Astrofísica da universidade de Warwick, em colaboração com David Buckley, do Observatório Astronómico da África do Sul.