A Associação Leque - Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais, sediada em Alfândega da Fé, Bragança, é a vencedora da categoria Inovação e Sustentabilidade do Prémio António Sérgio 2016, que será entregue quarta-feira, no Porto.

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) decidiu premiar a Leque pelo projeto EKUI, uma linha de material lúdico didático inclusivo com uma linguagem universal e acessível a toda a população, dado ter leitura em braille, língua gestual portuguesa e alfabeto fonético.

Nesta categoria, foram ainda distinguidas com uma menção honrosa a CLIP - Recursos e Desenvolvimento, associação sediada em Lisboa e que tem como missão reforçar a ação de pessoas e empresas que promovem o desenvolvimento local, e a U.DREAM - Projeto Um Sonho Universitário com (Tr) Impacto, que acompanha diariamente crianças no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e semanalmente no Centro Raríssimas da Maia e na Casa Ronald McDonald do Porto, ajudando-as a concretizar o seu sonho pessoal.