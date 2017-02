Actualidade

A chinesa Fosun reforçou a participação no BCP para 23,92% no aumento de capital concretizado na semana passada, dilatando a distância para o segundo maior acionista, a petrolífera angolana Sonangol, que fica com 15,24%.

Em comunicado ao mercado, o BCP informou hoje ter recebido dos acionistas Chiado - veículo através do qual a chinesa Fosun detém a participação no banco - e Sonangol -Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola informação sobre as respetivas participações qualificadas, de 23,92% e 15,24%, respetivamente.

Esta comunicação oficial vem confirmar a informação que tinha sido adiantada no início desta semana por fontes do mercado.