Actualidade

A concelhia do Porto do PSD criticou hoje a posição "submissa" do presidente da câmara Rui Moreira em relação ao desenvolvimento da rede do metro, lamentando que o mesmo tenha desistido da prometida Linha do Campo Alegre.

É "lamentável que Rui Moreira se resigne à construção de uma segunda linha, que não consideramos prioritária, para a baixa do Porto, em detrimento da prometida e consensual Linha do Campo Alegre, essencial para aliviar o trânsito caótico da zona ocidental da cidade, ou mesmo da expansão da linha amarela do Hospital de São João para a Areosa - com ligação à linha laranja no Parque Nascente", refere o PSD da Cidade do Porto em comunicado.

Os social-democratas consideram que a expansão da rede de metro do Porto na cidade é uma "boa notícia", mas assinalam a sua "estupefação com a falta de memória e a posição submissa do senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto".