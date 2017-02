Actualidade

O serviço Tuk Boleias, de transporte gratuito de doentes entre a entrada exterior e a receção do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, a funcionar desde 2015, vai ser prolongado até ao final do ano, anunciou hoje a autarquia.

"O resultado ultrapassou as expectativas. Por isso, decidimos manter este serviço, porque presta um apoio muito importante aos utentes", disse hoje à Lusa o vereador dos Transportes e Mobilidade da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, após a reunião privada do executivo onde o prolongamento do serviço foi aprovado por unanimidade.

O Tuk Boleias tem seis lugares e é um projeto da autarquia e do Hospital Pedro Hispano, que arrancou a 23 de novembro de 2015 de forma experimental, tendo depois sido prolongado até final do ano passado, com o objetivo de resolver queixas diárias de utentes que têm dificuldades em fazer a pé a subida íngreme da rampa de acesso à unidade de saúde.