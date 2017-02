Actualidade

A queda de um ultraleve em Beja em 2015, que provocou ferimentos graves aos dois ocupantes e a destruição da aeronave, foi causada pela passageira, de 14 anos, que puxou os comandos de voo (manche) durante a descolagem.

A conclusão consta do relatório final da investigação ao acidente, publicado na página do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA).

O ultraleve foi consumido pelas chamas quando embateu na pista do Aeródromo Municipal de Beja, na tarde de 01 de janeiro, e causou lesões graves ao piloto, de 66 anos, e à menor, que interferiu "nos comandos de voo" durante a descolagem para um batismo de voo.