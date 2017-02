Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que as alterações propostas pelo Governo para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) deixam quase tudo "na mesma", exceto a eleição dos seus dirigentes pelos autarcas.

"Não obstante a eleição do conselho diretivo de um serviço desconcentrado do Estado ser da competência de um colégio eleitoral constituído por autarcas, tudo o resto, com pequenas exceções, fica na mesma", lê-se no parecer enviado ao Governo.

Segundo o documento da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a que a Lusa teve hoje acesso, "os autarcas elegerão altos funcionários do Estado, ficando estes sujeitos à superintendência do Governo".