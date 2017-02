Actualidade

Os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Famalicão estão a estudar a criação de uma "concessão" de transportes públicos comum, avançou hoje o autarca tirsense, apontando que espera que a ideia venha a envolver também Guimarães e Vizela.

"É uma rede de transportes intermunicipal, um projeto inovador porque se trata de uma concessão da gestão de transportes global e adequada às necessidades das pessoas. O diálogo existe e estamos a preparar um protocolo elaborado que permitirá colocar no terreno num ano e meio/dois anos um concurso público para a concessão da exploração e gestão desta rede de transportes intermunicipal", disse o presidente da câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto.

O autarca, que falava na apresentação do Plano de Mobilidade Sustentável do concelho ao qual preside, revelou que o protocolo envolve para já Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, bem como Trofa e Santo Tirso, distrito do Porto, e admitiu que gostava de juntar "pelo menos o Sul de Guimarães e o concelho de Vizela".