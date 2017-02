Actualidade

A introdução de matrícula nos parcómetros de Matosinhos, no Porto, só é obrigatória para quem quiser usufruir de um estacionamento gratuito diário de 15 minutos, dando o condutor o seu "expresso consentimento" para o processamento dos dados.

"Os utentes que acedem ao estacionamento pago em Matosinhos fazem-no em condições de anonimato, exceto aqueles que queiram usufruir dos 15 minutos grátis porque tecnologicamente não é possível outra forma de controlo", disse hoje à Lusa o vereador dos Transportes e Mobilidade da Câmara de Matosinhos, após a reunião privada do executivo onde foi aprovado, com os votos contra do PS e PSD, o regulamento das zonas de estacionamento de duração limitada no concelho.

No passado dia 05 de janeiro, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) revelou que a concessionária dos parcómetros - DataRede - não tem autorização para recolher dados de matrículas para controlo do pagamento, pelo que está a atuar ilegalmente.