Actualidade

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou hoje improcedente o recurso apresentado pelo Benfica ao castigo de 15 dias ao treinador Rui Vitória, que, assim, terá de cumprir a suspensão.

O técnico dos 'encarnados' foi expulso no final da partida com o Moreirense, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, que ditou a passagem dos minhotos à final, com um triunfo, por 3-1.

O Benfica tinha recorrido da decisão e tinha pedido ao efeito suspensivo da decisão, que já tinha sido rejeitado pelo CD da FPF.