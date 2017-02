Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, definiu hoje o selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, como um "herói" que conseguiu potenciar as melhores caraterísticas dos portugueses, ao levar Portugal à conquista do Euro2016.

"É uma grande alegria elogiar o meu amigo Fernando Santos. Se me dessem a escolher muitas pessoas a quem pudesse elogiar só encontraria mais uma: António Guterres. Os dois marcaram o nosso passado ao serviço de Portugal e do mundo", começou por dizer o Presidente da República, após entregar o prémio 'Personalidade do Ano - Martha de la Cal' ao técnico luso, numa cerimónia que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que Fernando Santos "é um caso especial", classificando-o de "um anti-herói herói", alguém que "não nasceu vocacionado para ser herói e que cresceu a pulso para o ser".