O Benfica anunciou hoje que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de rejeitar o recurso do castigo aplicado ao treinador Rui Vitória.

O CD da FPF considerou improcedente o recurso apresentado pelo Benfica ao castigo de 15 dias ao treinador Rui Vitória, que tinha sido expulso no final da derrota frente ao Moreirense (3-1), nas meias-finais da Taça da Liga.

"Por esta decisão se revelar incompreensível e como tal inaceitável, quando decide manter a sanção disciplinar então aplicada de 15 dias, será interposto o competente recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na expectativa de este vir a confirmar a sua recente e dominante jurisprudência nestes casos", lê-se num comunicado dos 'encarnados'.