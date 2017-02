Actualidade

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, confessou-se hoje "honrado e orgulhoso" por receber o prémio Martha de la Cal 2016, atribuído pelos jornalistas da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.

Numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, o técnico que levou Portugal ao triunfo no Euro2016 realçou o significado de receber o prémio das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa e de Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"É com muita honra e orgulho que recebo este prémio. Muitos podiam ter sido os eleitos por vós e para mim é um orgulho enorme fazer parte de um rol de pessoas tão vasto e que ao longo destes 27 anos tem sido escolhido", começou por afirmar o técnico da equipa das quinas, sublinhando: "Sinto-me pequeno ao lado de personalidades de tantos campos".