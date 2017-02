Actualidade

(CORREÇÃO) Porto, 07 fev (Lusa) - Os clubes de futebol aprovaram hoje a harmonização dos quadros competitivos para 18 clubes na I Liga e II Liga em 2018/19, bem como uma época de premeio entre qualquer decisão judicial de reintegração do Gil Vicente e a sua aplicação.

A decisão anunciada pelo presidente da Assembleia Geral da Liga de clubes, Mário Costa, significa que o Gil Vicente apenas terá a hipótese de disputar novamente a Liga em 2018/19, caso a decisão do caso Mateus - decorre neste momento um recurso do Belenenses contra a reintegração - transite em julgado ainda nesta época.

A verificar-se esse caso - com o Gil Vicente - nessa época vão descer os três últimos classificados da I Liga, uma vez que foi o Belenenses, então no primeiro escalão, a manter-se no primeiro escalão, quando os gilistas foram despromovidos. (Corrige a forma de promoção, caso o Gil Vicente seja reintegrado)