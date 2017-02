Autárquicas

A concelhia do PSD aprovou, na terça-feira, António Rodrigues como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Sintra, nas próximas autárquicas, mas o independente Marco Almeida assegura manter o seu candidato, que já anunciou ser António Capucho.

O deputado António Rodrigues "foi líder de bancada do PSD na assembleia municipal, no tempo do presidente Fernando Seara, também foi vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, durante o Governo de Passos Coelho, e é militante em Sintra", salientou à Lusa a presidente da comissão política concelhia, Paula Neves.

A comissão política concelhia de Sintra aprovou, por unanimidade, "no âmbito das suas competências, a indicação do nome de António Costa Rodrigues, como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Sintra, para as eleições autárquicas de 2017", afirmou em comunicado a estrutura social-democrata.