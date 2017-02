Actualidade

O Presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu manter uma "cooperação estreita" com o Governo espanhol encabeçado por Mariano Rajoy e pediu, tal como fez com outros líderes europeus, que Espanha "partilhe o fardo do gasto em defesa" da NATO.

Trump e Rajoy mantiveram na terça-feira uma conversa ao telefone, de cerca de 15 minutos, naquele que figurou como o primeiro contacto oficial entre ambos desde que o primeiro chegou à Casa Branca, a 20 de janeiro, durante a qual abordaram temas de interesse comum, incluindo as relações económicas bilaterais e a luta contra o autoproclamado Estado Islâmico (EI).

"Os dois líderes acordaram manter uma estreita cooperação em matéria de segurança, economia e luta contra o terrorismo", informou a Casa Branca em comunicado.