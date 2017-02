Actualidade

As reservas cambiais da China, as maiores do mundo, caíram em janeiro, para 2,99 biliões de dólares, atingindo o valor mais baixo em seis anos, segundo dados publicados pela Administração Estatal de Divisas.

O abrandamento da economia chinesa e a queda do valor da moeda chinesa, o yuan, resultaram nos últimos meses numa fuga de capitais privados recorde.

As autoridades têm recorrido às reservas do país para aumentar o valor do yuan e travar assim a saída de capital.