Actualidade

O Pentágono mostrou-se preocupado com a escalada de violência no leste da Ucrânia, onde na semana passada foram registados 30 mortes, entre rebeldes pró-russos e soldados.

"Estamos muito preocupados com o pico de violência no leste da Ucrânia", afirmou Jeff Davis, porta-voz do Pentágono, descartando, porém, "um movimento de grande escala" das forças russas na zona fronteiriça.

"Posso dizer-lhes que não vimos qualquer tipo de movimento de grande escala das forças russas que sugira que isto é parte de algo maior", assegurou.