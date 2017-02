Actualidade

Os novos órgãos sociais nacionais da Ordem dos Arquitetos, com José Manuel Pedreirinho como presidente da direção nacional, tomam hoje posse, às 11:30, na sede desta entidade, em Lisboa.

De acordo com a Ordem dos Arquitetos (OA), a tomada de posse para o mandato 2017-2019 irá decorrer numa cerimónia no Auditório Nuno Teotónio Pereira, na sede nacional, em Lisboa, que vai contar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A tomada de posse dos novos órgãos sociais da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos, eleitos para o mesmo triénio, decorrerá na sexta-feira, às 19:00, nas instalações da Secção Regional do Norte da OA, no Porto.