Actualidade

Milhares de pessoas ouviram na terça-feira os argumentos apresentados pelo estado norte-americano de Washington e pelo departamento de Justiça de Donald Trump sobre o veto migratório, durante uma audiência no Tribunal de Recurso de São Francisco.

No centro da controvérsia figura a polémica medida de Donald Trump, adotada a 27 de janeiro, que determinou a suspensão durante 120 dias do programa de acolhimento de refugiados e travou durante outros 90 dias a emissão de vistos para cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Irão e Iémen).

Um juiz federal de Seattle ordenou, porém, a suspensão temporária, a nível nacional, da ordem executiva e, no domingo, um tribunal de recurso rejeitou o pedido da administração de Donald Trump para restabelecer imediatamente a aplicação do controverso decreto, pelo que a suspensão do veto se mantém.