A presidência da Colômbia negou na terça-feira a entrada de dinheiro da construtora brasileira Odebrecht na campanha que resultou na reeleição de Juan Manuel Santos em 2014, uma possibilidade que a Procuradoria quer que seja investigada.

"A presidência apela às autoridades [eleitorais] competentes que adiantem todas as investigações necessárias para estabelecer a verdade sobre esta nova acusação temerária", afirmou o secretário da Transparência da presidência, Camilo Enciso, numa declaração da Casa de Nariño, sede do Executivo.

O procurador-geral da Colômbia, Néstor Humberto Martínez, pediu na terça-feira ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para investigar a suposta entrada de um milhão de dólares da Odebrecht na campanha de Santos por intermédio do antigo congressista Otto Bula, detido no mês passado pela sua participação no esquema de subornos pagos pela construtora brasileira.