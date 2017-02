Actualidade

O diretor da CIA, Mike Pompeo, vai visitar a Turquia na quinta-feira onde vai discutir com as autoridades de Ancara questões ligadas à segurança, incluindo a tentativa de golpe de Estado do ano passado, no país.

Trata-se da primeira visita de Mike Pompeo a um país estrangeiro desde que assumiu o cargo de diretor da CIA.

As autoridades turcas acusam Fetthullah Gullen, exilado nos Estados Unidos de ter orquestrado o golpe de Estado falhado, em 2016, e exige a extradição do líder religioso turco.