Actualidade

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco considerou improcedente o pedido de anulação do contrato da empreitada de obras do Parque Municipal da Guarda e absolveu a Câmara Municipal e a empresa adjudicatária.

A providência cautelar foi interposta em setembro de 2016 por um grupo de cidadãos que tentou a anulação da obra para travar o abate de árvores no Parque Municipal, previsto no âmbito da requalificação do espaço.

Segundo a sentença a que hoje a agência Lusa teve acesso, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco considerou "verificada a caducidade do direito de ação em relação ao pedido de anulação do ato de adjudicação da empreitada de requalificação urbana do eixo central da Guarda - Parque da Cidade da Guarda" à empresa João Tomé Saraiva, Sociedade de Construções, Lda.