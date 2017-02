Actualidade

O presidente do Arouca, Carlos Pinho, voltou a garantir que foi cuspido por Bruno de Carvalho na zona dos balneários no final do jogo entre a sua equipa e o Sporting, da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

"Cuspiu-me, senti e limpei para o meu filho, que estava ao meu lado, não ver. Já o meu pai dizia: 'Uma cuspidela é pior que levar um murro'. Tive muita vergonha", afirmou Carlos Pinho, na terça-feira, em declarações à rádio TSF.

O presidente do Arouca considera que as imagens "mostram bem" o gesto do seu homólogo do Sporting e garante não ter reagido por ser uma pessoa que consegue controlar-se.