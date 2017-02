Actualidade

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) vai apresentar, no sábado, no Festival de Cinema de Berlim, um programa de incentivos fiscais para que mais produtores e realizadores estrangeiros filmem em Portugal, com contrapartidas fiscais.

Num ano de particular destaque para o cinema português em Berlim, o ICA quer dar a conhecer, no plano internacional, um incentivo fiscal que pretende atrair mais produções estrangeiras para Portugal, dando mais-valias às produtoras em termos de crédito fiscal.

Este incentivo "coloca Portugal numa posição muito competitiva face a outros países que têm vindo a captar a produção de grandes obras cinematográficas precisamente pela oferta de condições financeiras vantajosas", afirmou à agência Lusa a presidente do conselho diretivo do ICA, Filomena Serras Pereira.