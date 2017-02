Christie Brinkley

Diz-nos a Wikipédia que Christie Brinkley foi «a primeira modelo a ilustrar por três vezes consecutivas a capa da prestigiada revista norte-americana Sports Illustrated Swimsuit Issue [edição fato de banho]» e que «detém o contrato mais longo de sempre de uma modelo, com a empresa de cosméticos CoverGirl, que foi renovado sucessivamente por mais de 20 anos».

Pois bem, acrescente-se mais uma façanh ano currículo desta também atriz, ilustradora, fotógrafa, escritora, designer e activista dos direitos humanos, dos animais e do meio ambiente. É que, aos 63 anos, volta a brilhar na capa da reputada publicação, posando ao lado das filhas Alexa Ray Joel (31 anos) e Sailor Brinkley Cook (18 anos).Não se deixe enganar, a super-modelo de quem falamos é “a rapariga” do meio na foto deste texto.

«Obrigada à Sports Illustrated por enviar a mensagem poderosa de que as coisas boas vêm em pacotes de todos os tamanhos e não têm prazo de validade», comentou Christie no Instagram. «Incrível», «melhor do que nunca», «deslumbrante» ou «uma visão», são alguns dos elogios da imprensa internacional. «Aos 30 anos pensei que era a última vez que posava em fato de banho. Mas não poderia recusar fazê-lo com as minhas filhas», explicou Brinkley.