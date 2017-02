Richard Hatch

Richard Hatch, o Capitão Apollo de Galáctica, a série de culto do final dos anos 70 (por cá exibida nos anos 80), faleceu aos 71 anos, vítima de cancro do pâncreas.

Na produção de ficção científica, o galã moreno dividia as atenções das fãs com o loiríssimo Tenente Starbuck (Dirk Benedict). O papel valeu-lhe uma nomeação para um Globo de Ouro. O ator californiano também participou na série Dinastia e no reboot Battlestar Galactica, vestindo a personagem de Tom Zarek entre 2004 e 2009. «Nunca pensei ser ator. Era demasiado tímido e inseguro», confessou.