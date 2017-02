Actualidade

A cobertura do Centro de Alto Rendimento (CAR) de ténis será requalificada, disse hoje à Lusa fonte da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD), reconhecendo que os danos na instalação no Jamor, em Oeiras, estão identificados.

"A situação está identificada e vai ser resolvida brevemente, com a requalificação da cobertura", afirmou a fonte da SEJD, confrontada pela Lusa sobre o estado atual da infraestrutura.

Na terça-feira, o tenista Frederico Gil partilhou na rede social Facebook um vídeo no qual se podia ver a permeabilidade à chuva da cobertura do recinto, com seis 'courts' de piso rápido cobertos.