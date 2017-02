Cinema

O festival de cinema Fantasporto vai exibir episódios das séries ‘Amorteamo’, ‘Dupla Identidade’ e ‘Supermax’, no dia 4 de março. As atrizes brasileiras Mariana Ximenes e Marina Ruy Barbosa, e a autora Glória Perez estarão no evento, que terá lugar no mítico Rivoli, no Porto.

A Globo terá uma presença de destaque na 37ª edição do Fantasporto – Festival Internacional de Cinema do Porto –, que decorre entre os dias 20 de fevereiro e 5 março, no Teatro Municipal Rivoli.

As atrizes brasileiras Mariana Ximenes (‘Supermax’) e Marina Ruy Barbosa (‘Amorteamo’), bem como a reconhecida autora Glória Perez (‘Dupla Identidade’), vão viajar até Portugal para marcar presença no evento e assistir aos episódios das três séries, que serão exibidos no dia 4 de março, a partir das 16h, no Pequeno Auditório Isabel Alves Costa.

Ainda que sejam três tramas com enredos e argumentos completamente distintos, ‘Supermax’, ‘Amorteamo’ e ‘Dupla Identidade’ têm em comum não só o suspense e o cariz fantástico, como também características de produção cinematográfica.