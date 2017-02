Actualidade

A Comissão Europeia multou hoje três empresas num total de 68 milhões de euros por terem formado um cartel para fixar preços de compra de baterias de automóveis para reciclagem, em violação das regras europeias de concorrência.

O executivo comunitário decidiu impor multas de 32,7 milhões à empresa britânica Eco-Bat Technologies, de 26,7 milhões à francesa Recylex, e de 8,1 milhões à belga Campine, tendo "perdoado" multa a uma quarta empresa que participou no cartel, a norte-americana Johnson Controls, por esta ter denunciado a Bruxelas a existência de uma "conspiração" para fixar os preços de compra de baterias usadas.

A Comissão aponta que, ao contrário do que sucede na maioria dos cartéis, quando as empresas acordam entre si aumentar os seus preços de venda, as quatro empresas de reciclagem acertaram entre si uma redução do preço de compra pago aos sucateiros pelas baterias usadas, que depois reciclavam.