O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou hoje que África é "um continente de esperança, promessa e vasto potencial", preferindo esta abordagem em vez de olhar para a região "pelo prisma dos problemas".

"Muitas vezes, o mundo vê a África pelo prisma dos problemas; quando olho para a África, vejo um continente de esperança, promessa e vasto potencial", escreveu António Guterres numa declaração enviada à agência Lusa.

No texto, que surge na sequência da participação do secretário-geral na cimeira da União Africana, a 30 e 31 de janeiro, "a primeira grande missão enquanto secretário-geral", Guterres garantiu estar "empenhado em reforçar esses pontos fortes e estabelecer uma plataforma mais elevada de cooperação entre as Nações Unidas, os líderes e o povo da África" e diz que isso é "essencial para promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável e aprofundar a cooperação para a paz e a segurança".