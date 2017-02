Madonna

A adoção de duas gémeas do Malaui pela cantora Madonna suscitou críticas de várias organizações não-governamentais naquele país africano, onde a norte-americana já havia adotado outras duas crianças, segundo a agência de notícias francesa AFP.

Na terça-feira, o tribunal de Lilongwe deu permissão para a cantora adotar duas gémeas de quatro anos, Esther e Stella, de um orfanato em Mchinji, no centro-oeste do país, perto da fronteira com a Zâmbia.

"Ela deveria ter uma abordagem diferente, ajudando as famílias pobres com crianças ao invés de as adotar", disse Maxwell Matewere, o diretor da organização não-governamental (ONG) "Olhos para as Crianças", à AFP.