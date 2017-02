Actualidade

Um homem morreu hoje na sequência de um acidente com um trator na freguesia de Meixedo, no concelho de Viana do Castelo, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Municipais, António Cruz.

Segundo a fonte, "quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já se encontrava cadáver".

Desconhecem-se, para já, as circunstâncias em que o acidente ocorreu.