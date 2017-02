Actualidade

As instituições da União Europeia (UE) chegaram a acordo sobre novas regras que permitirão aos cidadãos europeus com assinaturas de serviços de conteúdos 'online', como filmes ou música, aceder livremente quando viajam dentro na Europa.

As novas regras de portabilidade para que os europeus beneficiem de serviços culturais e de entretenimento na Internet quando viajam na UE foram acordadas entre os negociadores do Parlamento Europeu, do Conselho (Estados-membros) e da Comissão Europeia, anunciou hoje o executivo comunitário, que espera a sua entrada em vigor até início de 2018.

Apontando que em 2016 cerca de 64% dos cidadãos europeus utilizaram a Internet para jogar ou descarregar jogos, imagens, filmes ou música, e cada vez mais através de dispositivos móveis, a Comissão sublinha que o futuro regulamento permitirá aos consumidores acederem aos seus serviços de conteúdos em linha quando viajam na UE, à semelhança do que acontece no país de origem.