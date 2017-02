Actualidade

O número de jovens dos 15 aos 34 anos que não tem um emprego e também não está a estudar ou em formação manteve-se em 2016 acima dos 300 mil, embora tenha reduzido 0,3 pontos percentuais face a 2015.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no conjunto de 2016, uma fatia de 13,2% (301,1 mil) do total de 2,279 milhões de jovens dos 15 aos 34 anos não tinham emprego e não estavam a estudar ou em formação.

A par do desemprego jovem (dos 15 aos 24 anos, que em 2016 se situou em 28%, menos quatro pontos percentuais face a 2015),as instituições europeias têm mostrado fortes preocupações com o elevado número de jovens que não trabalham, nem estudam ou estão em formação.