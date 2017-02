2018

O futuro Centro Português de Surrealismo vai nascer em Vila Nova de Famalicão no próximo ano, indicou hoje a Fundação Cupertino de Miranda e a câmara local, estimando um investimento de 2,5 milhões de euros em cinco anos.

Este projeto nasce numa fundação que tem atualmente mais de três mil obras ligadas ao surrealismo, nomeadamente de Mário Cesariny e Artur Cruzeiro Seixas, num total de 130 artistas.

O objetivo dos promotores do Centro Português de Surrealismo é colocar Famalicão na rede internacional de surrealismo através do estabelecimento de parcerias com países como Espanha, Brasil, Holanda, França, EUA, Suécia, entre outros.