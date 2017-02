Actualidade

A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) adotou mais de 300 procedimentos inspetivos, depois de detetar mais de 500 irregularidades em matéria de segurança e saúde, foi hoje divulgado.

Em janeiro, a ACT realizou 244 ações inspetivas em empresas que registaram acidentes de trabalho mortais ou graves em 2016 - principalmente no setor das indústrias transformadoras, construção e agricultura - e registou mais de 500 irregularidades em matéria de segurança e saúde no trabalho.

As irregularidades relacionaram-se, sobretudo, com "falta de informação e formação de trabalhadores em segurança e saúde no trabalho, segurança de máquinas e equipamentos, inexistência e insuficiente avaliação de riscos, falta de sinalização de segurança e meios de combate a incêndios", lê-se no comunicado divulgado.