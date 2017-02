Actualidade

O Benfica vai ser a 'casa-mãe' de dez projetos, com a escolha de empresas (start ups) que apresentem ideias inovadoras nas áreas do desporto, num programa levado a cabo pela Kick Up Sports Inovation.

A apresentação do projeto foi levado hoje a cabo pelo administrador do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, pelo responsável da Kick Up, João Gonçalo Cunha, e pelo vereador do desporto da Câmara Municipal de Lisboa, Jorge Máximo.

"As candidaturas estão abertas, vão fechar a 12 de março, depois temos a seleção até 26 de março e nessa data anunciamos quais são as 20 melhores 'start ups'", começou por explicar João Gonçalo Cunha.