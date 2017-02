Gulbenkian

A peça de teatro-circo "Antes de Começar", de Almada Negreiros, sobre a urgência da comunicação, vai ser apresentado pela Companhia da Esquina, nos dias 11 e 12 de março, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

A apresentação da peça insere-se no programa educativo e cultural que a Gulbenkian organiza em paralelo à retrospetiva "José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno", inaugurada há uma semana, com cerca de 400 trabalhos do artista que percorreu várias artes, ao longo de mais de meio século de atividade.

"Antes de Começar" vai ser apresentada pela Companhia da Esquina, no dia 11 de março, às 16:00, e no dia 12, às 11:00, e ainda numa programação especial para escolas, nos dias 08 a 15 de março, com duas sessões diárias, por marcação.