EUA

O congressista republicano David Valadao enviou uma carta ao Presidente dos EUA, Donald J. Trump, pedindo que colaborasse consigo e outros membros do Congresso para reformar as leis de imigração do país.

"Como filho de imigrantes portugueses e representando um único e diverso distrito, tenho ganhado conhecimento incalculável sobre o nosso sistema de imigração", lê-se na carta.

O filho de imigrantes açorianos, eleito por um distrito da Califórnia, escreve que, assim como Trump, disse acreditar "firmemente que proteger as fronteiras é fundamental para a segurança nacional", mas que isso não inviabiliza encontrar uma resposta para os milhões de imigrantes indocumentados.