Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a "confirmação boa" da taxa de desemprego em relação ao quarto trimestre, mas avisou que é "preciso ir mais longe" em termos de emprego e de crescimento.

À entrada para um almoço com refugiados na Cozinha Popular da Mouraria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que dão conta que a taxa de desemprego em 2016 desceu 1,3 pontos percentuais face a 2015, para os 11,1%, abaixo da estimativa do Governo, mantendo-se inalterada no quarto trimestre, nos 10,5%.

Apesar ser "uma confirmação boa a taxa de desemprego em relação ao quarto trimestre, em relação ao ano passado", o Presidente da República deixou um aviso: "é preciso é mais e melhor. É preciso ir mais longe em termos emprego e é preciso ir mais longe em termos de crescimento".