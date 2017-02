Restauração

Grupo Avillez cria vouchers para celebrar o Dia dos Namorados

Os restaurantes Páteo, no Bairro do Avillez, o Mini Bar, o Cantinho do Avillez e a Pizzaria Lisboa criaram vouchers oferta de almoços ou jantares para duas pessoas, para celebrar o dia de São Valentim.

Os vouchers podem ser adquiridos em qualquer restaurante do Grupo José Avillez e há diferentes valores. Por exemplo, almoçar ou jantar na Pizzaria Lisboa fica por €40 para duas pessoas; enquanto no Páteo o menu “A Grande Mariscada do Bairro” para dois fica em €180.