concerto

Os temas tensos e luminosos de Tremble Like a Flower vão assim ganhar vida num concerto pulsante e imenso, onde se viaja da intimidade até às florestas virgens dos confins do universo.

No palco: Miguel Nicolau (Memória de Peixe), que partilhou a produção artística do disco, encarrega-se da guitarra que tanto contribui para o som característico de Bloom; Carlos Bica, convidado especialíssimo, estará no contrabaixo; João Gomes nas teclas; Sérgio Costa no Sax e flauta e, last but not the least, Marco Franco na bateria.

Este é um espectáculo maturado com várias apresentações anteriores, incluindo dois importantes festivais; Festival Maré de Agosto, nos Açores, onde se estreou, e Jameson Urban Routes, o festival Lisboeta que habitou o Music Box, no final do ano passado.

É agora vez de Bloom brilhar em nome individual, num espaço mítico da capital, como é o LUX já no próximo dia 9 de fevereiro.

Preço: €12